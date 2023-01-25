Польский журналист: От финнов и шведов толку больше, чем от натовских Германии и Франции

Даже ещё не вступив в НАТО, Швеция и Финляндия куда более полезны для Польши, чем Германия и Франция, которые не знают, что такое граничить с Россией.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил журналист польской «Dziennik Gazeta Prawna» Михал Потоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди наших союзников по НАТО есть такие страны, на которые можно рассчитывать больше, а есть те, на которые можно рассчитывать меньше. Те, на которые можно рассчитывать больше, номер один – это США, потом Великобритания и страны нашего ближайшего соседства – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, хотя они ещё формально не союзники, Чехия с новым премьер-министром. А Германия и Франция уже не так однозначны как союзники», – вещал он.

«Вообще, и до полномасштабного вторжения большинство экспертов знало, что если можно на кого-то рассчитывать, то больше, всё-таки, на англосаксов, чем на немцев и французов, думаю, это так же не новость и для Украины. У Франции и Германии всегда были большие бизнес-интересы с Россией. Германия свою энергетическую реформу придумывала в связке с Россией. А чем больше ты находишься с Россией, чем больше с ней границ, чем они ближе, тем лучше ты понимаешь, что мы ещё не живём в мире, о котором писал Фрэнсис Фукуяма, что история закончилась, и мы теперь будем жить в мире либеральной демократии повсюду», – рассуждал Потоцкий.