Польский журналист рассказал об антироссийской стереотипной паранойе в своей стране

09.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Польская журналистика и дипломатия по отношению к России и событиям на Украине после 2014 года полна стереотипной паранойи.

Об этом в эфире канала «День ТВ» заявил польский журналист и политолог Якуб Корейба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, к сожалению, люди думают по схемам, по стереотипам. Если кто-то выходит за рамки, то значит он уже плохой, если он говорит не то, что сейчас в тренде, то значит он нам не нужен. И действительно у меня были сотни статей, за несколько из них я получил разного рода призы, была очень большая кликабельность и цитируемость, и всё равно в какой-то момент как раз когда я начал комментировать российско-украинский конфликт, за одну неделю две польские газеты и самый большой интернет-портал прекратили со мной сотрудничество.

Я сказал, что очень наивно думать, что украинские националисты, которых мы в это время поддерживали на государственном уровне [в 2014 году], это наши союзники. Что очень наивно думать, что эти деструктивные силы, которые будут работать не то что не в наших интересах, Польши, но и не в интересах европейской Украины. Я говорил о том, что украинские националисты несовместимы с европейским выбором Украины, что если нам кого-то там поддерживать, то точно не их. И в этот момент оказалось, что это неприемлемо», – рассказал Корейба.

«Это проявление такой стереотипной паранойи, что любой человек, который общается на русском, живёт в России, у которого много русских друзей, он подозрительный, он не свой. А свой – тот, который никогда не был в России, не говорит по-русски, не знает ни одного русского – вот это у нас сейчас специалисты по России, в том числе и в МИДе. Я знаю даже по своим однокурсникам, кто сейчас работает по российской линии», – добавил польский журналист.