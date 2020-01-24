Польский журналист: Войну с Россией первыми начали поляки

24.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Польская сторона пошла на конфронтацию с Россией по историческим вопросам, прекрасно понимая остроту вопроса и возможные для себя последствия со стороны Москвы.

Об этом в эфире израильского интернет-канала «ITON-TV» заявил главный редактор польского еженедельника «Факты и Мифы» Дарек Цыхол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние годы наступило значительное уменьшение роли Польши в международной политике. Мы практически уже нигде не имеем друзей – кроме Венгрии, все враги или по крайней мере нам не доверяют. Франция, Великобритания, Германия – много таких стран.

Другое дело, что из-за Польши началась информационная война с Россией. Если бы польский президент принимал участие во всех мероприятиях в Иерусалиме, было бы не очень приятно. Насколько знаю, ему организаторы предложили произнести речь не во время главных церемоний, а чуть позже, во время дискуссий. Наш президент не согласился», – рассказал Цыхол.

«Почему организаторы не решились его внести с главными гостями: я уверен, что организаторы с израильской стороны отлично знали, что господин Дуда использует эту возможность, чтобы нанести какой-то удар другому гостю Владимиру Путину. Наверное, такая цель и была. С другой стороны, могу догадываться, что сам Путин или Россия не очень заинтересована в том, чтобы польский президент выступал и нанёс этот удар.

Если так, то можно догадываться, что позиция господина Путина в международной политике чуть выше, чем господина Дуды», – предположил журналист.

«Но надо сказать, что эту войну начали поляки. В сентябре наши евродепутаты в ЕС попросили своих коллег принять специальную резолюцию, смысл которой заключается в том, что парламент почти сравнил ответственность за жертвы Второй мировой войны, сравнил жертвы Гитлера и Сталина. Вы сами отлично знаете, что Великая Отечественная война, её герои, жертвы, более 20 миллионов жертв – для россиян это святое. И если они слышат что-то такое, то можно было ожидать, что будет ответ с их стороны», – подчеркнул Цыхол.