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Среди польского населения множество пророссийски настроенных людей, и в отличие от Украины, они не видят конкуренции в агропродукции, которая заходит со стороны Белоруссии, в том числе и из новых регионов РФ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил польский журналист и историк Марек Козубель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польско-украинскую границу польские фермеры хотят блокировать и блокируют, к этому можно добавить, например, польско-немецкую границу, но что интересно – к сожалению, фермеры не блокируют польско-белорусскую границу. Почему? Есть среди фермеров пропаганда, что их беда – это, в первую очередь, последствия того, что из-за увеличения украинского транзита через Польшу упала цена на польскую пшеницу. Они просто накрутили такую историю, потому неоднократно во время блокады или других протестов фермеров – звучали антиукраинские слова с их стороны. Но они звучали и с антиевропейскими откликами в протестах. С другой стороны, не все польские фермеры считают пшеницу или другие агропродукты из Белоруссии или России как угрозу для себя, как конкуренцию. Так что это тоже причина», – рассказал Козубель.

Он добавил, что украинцам нужно смириться, что в Польше очень много пророссийски настроенных людей.

«Однако нужно иметь в виду и то, что часть контингентов, которые участвуют в протестах фермеров – это просто пророссийские контингенты. И им не очень выгодно, чтобы кто-то обращал внимание на то, через польско-белорусскую границу также Россия может возить в Польшу свои агропродукты, в том числе и те, которые с украинских оккупированных земель. К сожалению, украинцам надо понимать, что Польша – это не монолит в политическом и идеологическом плане, в Польше никогда не было нехватки пророссийской среды, часто с такой посткоммунистической составляющей. И время от времени такие вещи также выходят вовне», – сетовал поляк.