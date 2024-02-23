Польское консульство оглушили песней о Путине

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В Австралии группа эмигрантов, в том числе потомки казаков, провели акцию в поддержку России у консульства Польши, где собиралась манифестация с противоположными взглядами – противников российской СВО на Украине.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил австралийский журналист, предводитель русского казачества в Австралии Семён Бойков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провели у стен генерального консульства России акцию-манифестацию русского духа в поддержку выборов. С пророссийской символикой, с «зетками», флагами, присутствовали священники нашей епархии местной, монахини, православный хор. Мы молились за победу России. В старое-доброе время наши предки молились именно за нашу победу и этого не стеснялись, для чего у нас в церкви стоят хоругви – это боевые знамёна с иконами. Поэтому в Австралии состоялся масштабный такой молебен. А через дорогу от российского консульства находится польское консульство, и мы не пожалели ресурсов, наняли самые большие колонки, которые есть на рынке, поставили большой огромный портрет Владимира Путина, и все польское консульство слушало песню «Такого, как Путин» и все наши военно-патриотические песни», – рассказал Бойков

В этот же день к консульству пришли митинговать сторонники Навального.

«Такой сводный, можно сказать, батальон навальнят и бандеровцев. Все вместе кричат «Слава Украине!», «Нет войне!», несут флаги свои, попытались перебить наш православный молебен. У нас дети пели, батюшки служили, монахини, а они орут, кричат против этого, пришли со своей протестной акцией. Мы отстояли, не дали им подойти к консульству. Ребята спиной стали к консульскому учреждению, и генконсул был очень рад, благодарен за то, что такая защита. И пригласил наших ребят-казаков на встречу через несколько дней», – рассказал Бойков.