Польское правительство село лужу и угодило в скандал, пытаясь обвинить Россию

Пресс конференция глав польского МВД и Минобороны, Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака, завершилась грандиозным скандалом.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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На пресс-конференции политики правящей партии «Право и справедливость» презентовали фотографии, якобы находившиеся на телефонах мигрантов, которые незаконно пересекают польско-белорусскую границу. В итоге оказалось, что уровень информационной политики польских спецслужб и силовиков упал ниже плинтуса.

На пресс конференции известный маниакальной русофобией пресс секретарь польских спецслужб Станислав Жарин показывал фотографии сексуальных извращений, в том числе зоофилии и педофилии, которые якобы хранили в своих смартфонах мигранты из Ирака, Афганистана и других стран.

Правда, журналисты выяснили, что кадры из роликов, презентованных польскими спецслужбами, показывают доступные в сети материалы, размещенные на порносайтах. Таким образом Каминьский, Блащак и Жарин грандиозно опозорились. Многие не только шутят над уровнем их «профессионализма», но также обращают внимание на правовые аспекты.

Можно также легко прийти к выводу, что показывая публично данные материалы, члены правительства нарушили основные законы, запрещающие распространения порнографии.

Фейковые картинки должны были оправдать введение Варшавой чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Вместо того они дискредитировали правительственную позицию и все дальнейшие попытки убеждать поляков, что нынешняя власть является гарантом безопасности перед лицом внешней угрозы будут обречены на провал.

Моральный аспект всей этой «информационной операции» вызывает сомнения относительно адекватности ее авторов и исполнителей. Многие сравнивают известную пресс конференцию с самими примитивными пропагандистскими мероприятиями гитлеровской Германии. Любопытно, польские министры-силовики не только приписывают мигрантам сексуальные извращения, но еще и связи с Россией… Так, Жарин многократно повторял, что граждане Афганистана, пытающиеся попасть из Белоруссии в Польшу, ранее пересекли российскую территорию. Вывод: к операции заброса мигрантов причастна, естественно, Москва.

С географией у польских политиков все совсем плохо. Ведь у Белоруссии нет общей границы с Афганистаном. Совершенно неграмотная пропаганда может подействовать лишь на самых умственно отсталых сторонников правящей партии.