Польского политика арестовали за драку с бандеровцами

Новости Украины

В Польше в городе Стараховице арестован Артур Чмок — политик с пророссийскими взглядами, руководитель польской панславянской организации «Задружий круг», тесно сотрудничающей с Международным общественно-политическим движением «Русско-славянское объединение и возрождение».

Поводом для задержания стал инцидент двухгодичной давности. Чмок подрался с украинскими националистами.

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Вот что рассказал «ПолитНавигатору» Карол Бозек, соратник арестованного:

«У Артура есть друг в городе Санок, и он часто бывал у него в гостях. А на этих территориях Польши проживает проукраинское бандеровское меньшинство, которое до 1989 года хоть и было известно своей нелюбовью к полякам, практически никак себя не проявляло, но вот после 1990 года, когда пришедшие к власти в Польше прозападные политики стали заигрывать с ними, они, конечно же, активизировались и стали выступать против польского большинства. Друг Артура – польский патриот, не нравился этим бандеровцам, т.к. всячески им противодействовал. И вот однажды, когда Артур вместе со своим другом и его семьёй мирно отдыхали в баре, эти местные украинские нацисты, с приехавшими к ним друзьями из Украины, просто напали на них. Артур, будучи крепким парнем, защищал себя и своих друзей, в результате хорошенько «приласкав» агрессивных незваных гостей. Полиция же в очередной раз заняла антипольскую сторону, выставив Артура виновником этого конфликта, что абсолютно не соответствует действительности. Однако это не удивительно, ведь после того, как в Польше воцарилась прозападная толерантность, бандеровцы и прочие антипольские элементы в большом количестве работают в польской полиции, спецслужбе и даже в прокуратуре и судах. Поэтому очевидно, что полиция просто использовала эту ситуацию против Артура, т.к. они давно препятствовали его общественно-политической работе».

Артур Чмок и его соратник Карол Бозек с флагом Движения «РУСОВ»

Все соратники Артура Чмока уверены, что этот инцидент явился лишь предлогом для его ареста, а реальной причиной являются панславянские и прорусские взгляды Артура.

«У нас нет никаких сомнений, что нашего руководителя Артура арестовали из-за его прорусских политических взглядов и за сотрудничество с Международным движением «РУСОВ». Наш «Задружий круг» с самого начала выступал за налаживание дружественных отношений со всеми славянскими народами, в том числе, конечно же, и с русскими. Очевидно, что многим в нашем проамериканском правительстве это не нравится, поэтому Артура стали преследовать, используя против него различные провокации», – сказал Доминик Чмиелевски, заместитель Артура Чмока.

Артур Чмок и его заместитель Доминик Чмиелевски во время тренировки в частном тире

Как сообщают соратники Артура, сейчас его защищает хороший адвокат, которого они нашли для него. Есть надежда, что после суда, который должен быть примерно через месяц, его удастся перевести из тюрьмы под домашний арест, т.к. это предусмотрено польским законодательством. А пока, к сожалению, Артур сообщает, что персонал тюрьмы всячески старается усложнить ему жизнь, поэтому он опасается, чтобы польские спецслужбы не организовали против него новую провокацию, с целью увеличить срок нахождения под стражей.

«Мы делаем всё возможное, чтобы помочь Артуру. Сейчас его защищает хороший адвокат, и мы надеемся, что скоро он сможет отбывать своё незаслуженное наказание дома, что предусмотрено нашим законодательством. Главное только, чтобы спецслужбы не сделали никаких новых провокаций против него, ведь нам известно от Артура, что персонал тюрьмы пытается всячески спровоцировать его на конфликт», – говорит Карол Бозек.

Андрей Родионов, глава Международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение», сообщил, что его соратники начинают «международный флешмоб в поддержку Артура Чмока, который пройдёт по разным городам России и других славянских стран».

«Также, если вдруг решение польского суда окажется несправедливым, мы планируем направить официальное обращение в польское посольство и российский МИД, чтобы там обратили должное внимание на эту ситуацию. И, конечно же, мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы наш соратник Артур как можно быстрее оказался на свободе», – сказал Родионов.