Польскому костелу в Киеве передали статую от Папы Римского

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Новости Украины

В римо-католическом польском костеле святого Николая в Киеве установили статую архангела Михаила, которую специально для передачи в этот храм освятил Папа Римский Франциск. Об этом сообщает приход костела святого Николая на странице в фейсбуке.

«Оказывая огромную поддержку украинскому народу и призывая к восстановлению мира, Папа Римский Франциск снова отправил на Украину своего представителя. На этот раз секретаря по делам отношений Апостольской Столицы с государствами (или иначе: Министра иностранных дел Ватикана) архиепископа Пола Ричарда Галлагера. Высокопоставленный гость принял участие в торжественной инсталляции статуи святого Михаила Архангела, которую Папа Франциск освятил специально для этого храма, что, в частности, связано с его передачей в постоянное пользование приходу», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что архангел Михаил стал особым покровителем храма более 30 лет назад. 29 сентября 1991 года в память Архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила перед закрытой дверью храма отец Ян Крапан совершил после многолетнего перерыва Евхаристию в намерении возвращения святыни. Кроме того, Архангел Михаил является покровителем Киева и всей Украины XVI века.

Напомним, находящийся ныне в собсчтвенности государства в статусе историко-архитектурного памятника-музея киевский костел святого Николая передадут в следующем году в пользование римо-католическому польскому приходу святого Николая. Решение об этом принял украинский Минкульт еще прошлой осенью после пожара, произошедшего в костеле.

«Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование религиозной общине помещение костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 1 июня 2022 года», — говорилось в сообщении ведомства в соцсети.

Министерство культуры и информационной политики Украины, как указано в том же сообщении, будет способствовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и его перемещению.

Передача костела религиозной организации – шаг в русле наметившегося крена украинской гуманитарной политики в сторону клерикализации. Под примерно такими же предлогами по всей стране идет передача использовавшихся с советских времен под концертные залы, музеи и другие культурные нужды зданий культовых сооружений различным конфессиям.

Приоритет в этом процессе имеют организации, рассматриваемые властью, как лояльные. В то же время потенциально нелояльным, наподобие сохраняюшей автономию в составе РПЦ Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия, помещения не только не передают, но и отбирают уже имеющиеся храмы.