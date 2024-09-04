Полтава была не зря. Украина выпросила у Британии помощи на миллиард, а у Штатов – ракеты JASSM

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Сегодня из западных столиц пришло сразу три обнадеживающих официальный Киев сигнала. Во-первых, свежий и успешный российский ракетный удар по военному училищу в Полтаве достиг тех целей, на которые рассчитывали у Зеленского, максимально подсвечивая его ужасающие последствия в СМИ – ссылаясь именно на этот прецедент Вашингтон пообещал новую партию военной помощи Украине.

В частности, осудив ракетный удар РФ по Полтаве, Белый дом пообещал увеличить объем военной помощи Украине и усилить противовоздушную оборону Киева путем предоставления крылатых ракет JASSM.

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Как сообщили одновременно CBS и Reuters, США близки к договоренности о предоставлении Украине авиационных оперативно-тактических крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158A JASSM,, которые могут поражать цель в глубине РФ.

Эти ракеты имеют официальную дальность стрельбы до 370 км, что делает их идеально совместимыми для применения с получаемыми Украиной истребителями F-16.

Со ссылкой на американских официальных лиц сообщается, что само решение уже почти принято и что осталось рассмотреть “технические вопросы”. Ракеты JASSM могут войти в очередной пакет американской военной помощи Киеву уже осенью, однако окончательного решения на этот счет пока не принято, сообщили агентству три источника.

В материале говорится, что поставка Украине JASSM, может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поставив значительную часть территорию РФ в зону их досягаемости, одновременно вырастет и давление на Белый дом касательно отмены ограничений на удары западным дальнобойным вооружением по территории РФ.

Во-вторых, Пентагон подтвердил намеченное на 6 сентября заседание клуба военных спонсоров Украины. Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины традиционно состоится на авиабазе Рамштайн в Германии с участием представителей около 50 стран. И на этой встрече Киев попробует выпросить еще больше военной помощи- в дополнение к той, которую обещали в Белом доме после обстрела Полтавы.

«Министр Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун в четверг отправятся на авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы провести встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) 6 сентября при личном участии. Это будет 24-е заседание UDCG после того, как министр Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года», — сообщил представитель Минобороны США Пэт Райдер.

Третья приятная для Киева новость пришла из Лондона. Британское министерство обороны сообщило, что Международный фонд (IFU) под руководством Великобритании собрал для Украины более 1 миллиарда фунтов стерлингов от девяти стран-доноров. Среди них – Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды, Литва, Австралия и Новая Зеландия.

Министры обороны Британии и Украины Хили и Умеров в этой связи обсудили ускорение военной поддержки, включая контракт на 300 млн фунтов для артиллерийских снарядов, что является крупнейшим пакетом поддержки Киева со стороны IFU.

Во время встречи Хили подчеркнул важность ускорения поставок военной помощи для поддержки оборонных усилий Украины. Министр обороны США также подтвердил, что новые поставки артиллерийских снарядов начнутся в ближайшие месяцы, что существенно укрепит военные ресурсы Украины.