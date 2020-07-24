Полтавский террорист оставил с носом полицию

24.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Полтавского террориста Романа Скрыпника, сбежавшего вчера от полиции, до сих пор не нашли, спецоперация продолжается.

Об этом пишет местная «Кременчугская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным полиции, правоохранители всю ночь искали 32-летнего преступника с помощью дронов, служебных собак и даже вертолета, но все это не привело к успеху.

Спикер МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что преступник вооружен и призвал граждан не пытаться его задержать.

«Поскольку человек может быть опасен, то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно», – заявил Шевченко.

Напомним, Скрыпник накануне взял в заложники начальника уголовного розыска Полтавской области, служебный автомобиль полиции и стал колесить по окрестностям. Спустя несколько часов он отпустил полицейского и скрылся в лесопосадке.