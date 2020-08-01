«Полтавский террорист» убит выстрелом в голову

01.08.2020, Полтава, Павел Егоров

В ходе поисковых мероприятий, длившихся более недели, полиция нашла и ликвидировала Романа Скрипника, известного как «полтавский террорист». Именно этот мужчина 23 июля захватывал в заложники полицейского, затем отпустил его и скрылся в лесу.

Видео ликвидации опубликовал у себя в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Операция прошла без потерь со стороны правоохранителей, несмотря на то, что покойный успел активировать гранату. Граната взорвалась, так как Скрикпник держал её без чеки. Через три секунды после выстрела снайпера произошел взрыв.

«Видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрипина. Снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию опасного преступника, державшего в заложниках сотрудника полиции и угрожавшего взорвать гранату. Точным выстрелом снайпера в голову он был убит на месте. Заложник успел отскочить в сторону и остался невредимым.

Если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или кинуть гранату в полицейских. Поэтому решение о ликвидации террориста было оправданным. Роман Скрипник мог сдаться в руки полиции», – прокомментировал видеоролик Геращенко.

Беглый террорист был убит около 02.00 на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

«Во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник Сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения Гадячского отдела капитан Гума и обнаружил преступника.

У Гумы было при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция «Гром». Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД в результате точного выстрела. У заложника было три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим», – написал замминистра МВД.

Позже в Нацполиции опубликовали некоторые подробности.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители больше недели «прочесывали» местность Миргородщины. Параллельно с поисками проводились другие оперативно-следственные и превентивные меры. В частности все группы реагирования патрульной полиции в районах обращали внимание на неместных мужчин и оперативно реагировали на любую информацию людей о незнакомцах и подозрительных лицах.

В конце концов, подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опошня. Патрульные обратили внимание на мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого полтавчанина, и реализовали меры по задержанию подозреваемого», – сообщили в полиции.