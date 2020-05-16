«Полтора десятка небоевых потерь, двое убитыми» – ВСУшники «отметили» 9 мая

16.05.2020, Луганск , Сергей Вредников

На фоне политических противоречий, связанных с различными взглядами на праздник 9 мая, сопряженных с повальным употреблением алкоголя, стычки среди ВСУшников на подконтрольной Киеву территории Луганщины закончились небоевыми потерями, в том числе с летальным исходом.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расхождение во взглядах на историю привело к резкому увеличению количества конфликтов между военнослужащими ВСУ и небоевым потерям личного состава, общее количество которых по итогам прошлых выходных в ОТГ «Север» составило 15 раненых и травмированных и двое убитых.

Так, 9 мая на позициях 1 батальона 24 бригады ВСУ в районе Луганского группа из шести военнослужащих подразделения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, обсуждала низкопробную антисоветскую документалистику, продемонстрированную им на кануне в расположении части.

Среди военнослужащих оказался уроженец Одесской области, старший солдат Скворцов. Возмутившись утверждением об оккупации Советским Союзом территории Украинской ССР, Скворцов попытался вразумить сослуживцев, за что был подвергнут критике, переросшей в групповое избиение», – сообщил Осадчий.

Тем не менее, по его словам, Скворцову удалось оказать сопротивление, а также нанести тяжкие телесные повреждения двум нападавшим и с оружием скрыться в прилегающем лесном массиве.

«В ходе его преследования находящаяся в состоянии алкогольного опьянения группа из трёх бойцов ВСУ незаметно для себя зашла на минное поле, где произошла детонация противопехотной мины, оторвавшей часть ноги солдату Самсонову. Военнослужащие ВСУ открыли огонь по Скворцову, в результате которого он был убит, а военнослужащий Самсонов эвакуирован на взводный опорный пункт, где в последующем скончался из-за потери крови», – добавил представитель оборонного ведомства.

Другой подобный случай произошёл 9 мая в районе Попасной.

«Еще один случай неуставных взаимоотношений произошел 9 мая во 2 механизированном батальоне 30 бригады в районе населённого пункта Попасная, где уроженец Мариуполя командир отделения сержант Гайдук избил двух сослуживцев, попытавшихся доказать ему праведность расстрела массовой демонстрации в Мариуполе 9 мая 2014 года, где украинскими националистами было убито 13 и ранено 39 мирных демонстрантов.

По итогам проведенного разбирательства сержант был отстранен от занимаемой должности, арестован военной службой правопорядка и в отношении него заведено уголовное дело по ст. 123 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения», – рассказал Осадчий.

Особо примечательно, что его оппоненты, признаны потерпевшими и оказывают всяческое содействие следствию.

Таким образом, «9 мая стал наиболее тяжелым днем для командования подразделений ВСУ в зоне ООС, так как на фоне политических противоречий, сопряженных с повальным употреблением алкоголя, в подразделениях ОТГ «Север» зафиксировано травмирование в общей сложности пятнадцати военнослужащих в результате неуставных взаимоотношений, а также гибель двоих вышеупомянутых военнослужащих 24 бригады».