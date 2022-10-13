Полтора месяца методичных ударов по Украине лишат ее возможности сопротивляться – Ищенко

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Новости Украины

Россия может за два месяца лишить Украину сопротивления и принудить к капитуляции. Для этого нужно продолжить методичное уничтожение ее инфраструктуры и энергетических мощностей.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удары-то идут сейчас, и проблемы-то возникают сейчас. И комплексы, которые придут через два месяца, уже никому не будут нужны. К тому времени Украина просто может не выдержать напряжения, связанного с постоянными бомбардировками. Напомню, Югославия продержалась около полугода. Туда даже сухопутные войска не входили, ее просто бомбили. Украина-то не пойдет за стол переговоров, но потерять возможность сопротивляться и начать переговоры – это разные вещи. То есть, я считаю, что месяца-полутора вполне достаточно, чтобы довести Украину до такого состояния, чтобы ее армия резко потеряла боеспособность и оказалась не в состоянии оказывать сопротивление российскому наступлению. Этого вполне возможно добиться за месяц-полтора постоянных ракетных ударов. Два месяца с головой хватит, а дальше уже никого не интересует, пойдет Украина на переговоры или не пойдет, если ее территорию можно занять, провести референдум и сказать: «Спасибо, до свидания, теперь это уже не Украина и никогда Украиной не будет», – заявил Ищенко.