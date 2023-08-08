«Полтора миллиона недостаточно»: в Москве признали, что без мобилизации победы не будет

Анатолий Лапин.  
08.08.2023 11:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


России не хватает нынешней численности ее армии для победы в СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сегодня мы уже понимаем, что полтора миллиона, с учетом того, что есть, которые мы сейчас набираем и делаем, это недостаточно для того, чтобы решать вопросы. Я вам скажу больше: я считаю ошибочным, и сегодня не надо бояться, надо идти к людям и говорить – из того, что собираются с нами сделать, без мобилизации дополнительной, увеличения и создания резервов, невозможно. Завоевать территорию – это одно, а удержать ее – это другое. Сегодня разговор идет об этом», – заявил Клинцевич.

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