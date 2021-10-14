«Полтора миллиона УБД! Сколько из них живого сепара видели?!» – истерика экс-боевика «АТО»

14.10.2021 22:31 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Получающих статус участника боевых действий необходимо делить на две категории: те, кто реально участвовали в боестолкновениях, и «военные выходного дня».

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик «АТО» Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы шли на войну не ради наград и льгот, мы шли на войну ради признания. А когда прокуроры в 14-ом году проводят за 100 километров от передовой съезд, и все становятся участниками боевых действий – с соответствующими льготами, с коммуналкой и так далее. Извините, у нас сегодня 1,5 миллиона участников боевых действий, а сколько из них участники реальных боестолкновений, сколько из них видели сепара или русского в оптику, понимаете? В десятки раз меньше! Но мы же говорим про какое-то признание, поэтому во всей этой ситуации, я считаю очень нужным проведение таких законодательных инициатив, которые, к сожалению, не нашли поддержки в прошлом созыве, я был автором таких проектов – это разграничение участников боевых действий на две категории. Те, кто был непосредственно в боестолкновениях, и всех остальных. Вот эти прокуроры, как мы называли их – военные выходного дня, которые приезжали, военные туристы, получали статусы и ничего полезного для армии не сделали. В данной ситуации, я считаю, что необходимо это делать обязательно», – возмущался Лапин.