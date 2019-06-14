Полторак хочет цивилизованно передать дела

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Действующий министр обороны Украины Степан Полторак готов цивилизованным способом до последнего дня выполнять свои обязанности в качестве министра, после чего передать должность преемнику, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил журналистам, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Я в 2014 году, когда Украина, народ, парламент и Президент определили, что я должен взять на себя ответственность, я ее взял. Прошло 5 лет. Я готов, если будет назначен министр обороны, цивилизованным способом до последнего дня я выполню свой долг и передам должность министра обороны. Желаю новому министру обороны, чтобы он сделал в 10 раз больше, чем я сделал “, – сказал Полторак.

30 мая в Верховную Раду поступил проект постановления 10344 об увольнении Полторака с должности министра обороны Украины. Равда провалила голосование по этому вопросу. На следующий день представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский повторно направит в парламент представление на увольнение Полторака.