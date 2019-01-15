Полторак нажаловался новому главе ОБСЕ на Россию

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня в Киеве провели встречу министр обороны Украины Степан Полторак с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, который будет председательствовать в ОБСЕ в 2019 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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“Сегодня, 15 января, в Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторак с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, который будет председательствовать в ОБСЕ в 2019 году”, – говорится в сообщении.

В начале встречи Степан Полторак поблагодарил Лайчака за определение вопроса “разрешения кризиса в Украине и вокруг нее” одним из ключевых задач для ОБСЕ в 2019 году.

“Во время встречи обсудили успешное сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и Словацкой Республики, в частности в части налаживания военно-политического диалога, регионального сотрудничества, участия Словацкой Республики в трастовых фондах НАТО в поддержку Украины по противоминной деятельности, а также медицинской реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Министр обороны Украины также пожаловался гостю на Россию, “агрессивная политика” которой, по его мнению, является “главным вызовом европейской безопасности”.

“Российское руководство пренебрегает нормами международного права, пытается разрушить мировой порядок и восстановить имперский статус России, и ключевым элементом такой политики является установление контроля над Украиной”, – уверяет министр обороны.