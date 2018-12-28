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Полторак: партнеры ни причем, провокацию в Керченском проливе мы провели сами
Украина осуществляла провокацию возле Керченского пролива самостоятельно, западные кураторы, якобы, не участвовали в организации инцидента.
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
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“Переход первый и второй не отличался никак. По организации, по подготовке, по порядку прохода, по планированию. Он был осуществлен планово. Личный состав к выходу был готов.
За действия наших партнеров мы не отвечаем. И я эту информацию не хотел бы прокручивать относительно наблюдения. За нами никто не наблюдает, мы выполняем задачу самостоятельно”, – уверяет Полторак.
Спасибо!
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