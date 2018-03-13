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Полторак пугает литовцев: Россия накапливает войска на границе с Украиной
Российская Федерация будто бы увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом на встрече с литовскими журналистами заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.
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В частности, Полторак рассказал литовским журналистам, о ситуации на территории Донецкой и Луганской областей.
«Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон», — отметил он.
По словам Полторака, за последнее время Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной, и далее наращивает военную группировку в Крыму.
«Мы расцениваем, что главная цель этих действий — это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины», — заявил министр.
Он также заявил, что Украина настаивает на размещении миссии ООН на всей неподконтрольной территории Донбасса.
Метки: войска, литовцы, Россия, Степан Полторак
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