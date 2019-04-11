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11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Образование, Политика, Украина
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Полторак жалуется, что из-за Венгрии два года не собирается комиссия Украина-НАТО

Из-за “некоторых стран-членов НАТО”, являющимися соседними с Украиной, государство два года подряд не может провести заседание Украина-НАТО на уровне министров обороны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время 12-го Киевского форума по безопасности, сообщает пресс-служьа ведомства.

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“Есть определенные страны-члены НАТО, которые на сегодняшний день мешают работать Украине с НАТО. Наши соседи. Почти 2 года мы не можем провести заседание Украина-НАТО на уровне министров обороны, потому что есть, на мой взгляд, необоснованные требования”, – отметил министр.

Напомним, после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский единственным языком образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. В Будапеште пообещали прекратить блокаду всех встреч на политическом уровне между представителями Украины и НАТО, если Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

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