Получать снаряды для ВСУ и встречать новую волну русских будет уже некому – нацист Дикий

Россия якобы готовит мобилизацию, и свежие силы появятся на фронте в августе, поэтому ВСУ стоило бы начать контрнаступление в апреле, однако для этого нет людей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где-то в апреле (когда, по мнению Дикого, Украина получит боеприпасы – ред.) открывается окно возможностей, когда мы бы как раз могли качнуть маятник в свою сторону, переходить в наступление, громить их, и нам бы это было очень нужно. Однако по тому, что я вижу в тылу, я просто вижу, что некому будет это делать, и что наоборот – с тем, что у нас происходит с мобилизацией, то дай боже, чтобы наши части смогли к тому времени просто удержать линию фронта. К сожалению, это уже невозможно, это разве что надеяться на то, что в рекрутинговых центрах что-то сейчас серьёзное происходит. Там действительно кое-что происходит – и лучше, чем ожидалось, но это всё равно не про те полмиллиона мобилизованных, которые требуются ВСУ. И чтобы мы в апреле перешли в наступление, для этого мобилизационные законы надо было принимать где-то в ноябре-декабре, а они не приняты даже сейчас», – сказал Дикий.

Он уверен, что Россия будет проводить новую волну мобилизации.

«Откуда у нас бралось окно возможностей, которое мы уже пропускаем? Если прямо в первый день после так называемых выборов 16 марта они начинают раздавать повестки, то до появления этой волны мобиков на фронте где-то четыре месяца. Грубо говоря, в августе можно ждать большую новую волну русских на фронте. И в действительности, до того времени мы бы могли их очень сильно подвинуть, много откуда могли их вынести, может им эта волна уже не помогла бы. В результате, поскольку мы провалили нашу мобилизацию, то теперь дай боже нам набрать достаточное количество защитников, чтобы хотя бы нормально встретить эту новую волну, которая летом приходит», – горевал экс-боевик.