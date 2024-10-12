«Получают 30 тысяч долларов»: в ВСУ завидуют армии России

Вадим Москаленко.  
12.10.2024 14:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Уровень мобилизации украинского государства едва ли достигает десяти процентов, а руководство страны продолжает воровать деньги на замене бордюров.

Об этом в интервью беглому тележурналисту-иноагенту Евгению Киселеву заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уровень мобилизации украинского государства едва ли достигает десяти процентов, а руководство страны продолжает воровать...

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«Страна третий год живёт в состоянии войны, а степень мобилизации не сильно отрывается от 10%. Я имею в виду и по количеству людей мобилизованных, и по экономике, которая мобилизована. У нас до сих пор еще там бордюры меняют. То, что делают прифронтовые дороги, это очень важно. Это, как минимум, бережет нашу технику военную. А то, что бордюры меняют где-нибудь в Мукачево, ну, это как-нибудь… могли бы и подождать с бордюрами. А этот бетон пустить на какие-нибудь другие изделия. То есть степень мобилизации страны на процентов 10», – сокрушается Грин.

При этом он пожаловался на разницу выплат в российской и украинской армии.

«У россиян тоже не больше. Единственное, что там зарплаты или точнее разовые выплаты для наемников существенно подросли. Очень свежий чемпион – это губернатор Белгородской области. Три с лишним миллиона рублей предлагает, это как бы больше 30 тысяч долларов», – резюмировал офицер.

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