Получение гражданства России упростят не только для жителей Украины, но и Белоруссии

20.10.2019, Москва, Елена Острякова

Граждане Украины и Белоруссии могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства РФ.

Такие изменения в закон РФ «О гражданстве» утверждены на заседании правительства РФ и будут внесены в Госдуму России.

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Информация об этом размещена на официальном сайте правительства РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», – говорится в решении правительства.

Оппозиционный белорусский блогер Эдуард Пальчис огорчен этим решением, которое упростит для белорусов процедуру получения российского гражданства.

«Пока одни белорусы стоят в очереди за картой поляка и отправляют своих детей массово учиться в Польшу, вторая часть будет сдавать ЕГЭ и уезжать в РФ, без проблем получая затем российский паспорт. Ну а наши власти пока что делают всё, дабы лучшие мозги Беларуси утекали к соседям», – сокрушается Пальчис в своем телеграмм-канале.