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24.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Донбасс, Россия
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Получение российских паспортов упростят и для беженцев из Донбасса в самой РФ – Симоньян

Российские власти собираются в ближайшие дни открыть путь для ускоренного получения гражданства РФ теми беженцами с Донбасса, которые находятся на территории РФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила в соцсети шеф-редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на “инсайды”.

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“Ловите прекрасный инсайдик. На днях выйдет еще указ – о гражданстве для тех с Донбасса, кто уже находится в России”, – написала она.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин подписал указ об упрошении процедуры получения российского гражданства теми жителями ЛНР и ДНР, которые имеют паспорта данных республик. Получать российское гражланство предполагается на территории РФ. ПолитНавигатор сообщал об одном из таких пунктов получения гражданства.

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