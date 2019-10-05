Получено доказательство причастности НАТО к войне в Донбассе

05.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Защитники Донбасса сбили беспилотный «квадрокоптер» с 60-мм миной образца войск НАТО.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что на фоне увеличения интенсивности обстрелов украинские подразделения продолжают использовать тактику террористов ИГИЛ, применяя беспилотники для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

«За прошедшие сутки, благодаря профессиональным действиям наших защитников, был предотвращен очередной акт террора в отношении мирных жителей населённого пункта Старомихайловка, где был уничтожен БЛА типа «квадрокоптер», который нёс на себе мину калибра 60-мм натовского образца, хвостовик от которой представлен вашему вниманию.

Это в очередной раз указывает на основного заказчика и спонсора этой войны, развязанной украинскими марионетками Запада», – заявил представитель оборонного ведомства и продемонстрировал смертоносную находку.

Кроме того, Дмитрий Астрахань у себя в блоге отметил, что именно сброс снаряда с беспилотника поспособствовал тому, что хвостовик с маркировками сохранился.

«При стрельбе из миномёта хрупкие хвостовики раскалываются, поэтому ранее целые экземпляры найти не удавалось. Но, поскольку люди с низким уровнем интеллекта не умеют играть в конспирацию, то теперь у нас есть образец ещё одного импортного боеприпаса, которого, конечно же, на Украине нет и быть не может», – прокомментировал военный.

Военкор Михаил Андроник также отметил отличное состояние трофея.

«Хохлы начали сбрасывать с беспилотников НАТОвские 60-мм мины, они использовали их и ранее, но в таком сохране они попадают в руки НМ ДНР впервые», – написал Андроник у себя в телеграмм-канале.