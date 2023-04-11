Получены доказательства американских экспериментов над украинскими военными

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Эксперименты над как минимум 4 тысячами военнослужащими проводились в 50 биолабораториях США на территории Украины. Их следы были выявлены при обследовании пленных украинских военнослужащих.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявила вице-спикер Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Специалистами Минобороны РФ был проведен анализ 180 проб крови проходящих лечение украинских военнослужащих. Более 30 из них переболели или больны гепатитом А, 14% – конго-крымской лихорадкой, 21% – лихорадкой западного Нила. Данные заболевания активно изучались на Украине представителями Пентагона. Поэтому есть основания утверждать об умышленном инфицировании гораздо большего количества украинских военнослужащих», – сказала Яровая.

Кроме того, по ее словам, на военнослужащих испытывались незарегистрированные медицинские препараты.

«Мы видим подтверждение тому, что и сегодня военнослужащие Украины напичканы разными психотропными препаратами, которые направлены на повышение их агрессивности и нечеловеческой жестокости против женщин, детей и военнопленных. Когда говорят, что эти преступления не могут совершить люди, конечно, не могут. Эти преступления могут совершить только чудовища. Эти лекарственные препараты направлены на то, чтобы из человека делать чудовище», – сказала Яровая.

Специальная комиссия, которую она возглавляла, в течение года проанализировала сотни документов и провела опрос свидетелей, в результате чего были получены данные конфиденциального свойства.

Комиссия пришла к выводу, что на Украине проводилась долгосрочная стратегия, начатая еще 90-е годы. Так, в 2005 году было заключено соглашение между минздравом Украины и Пентагоном по превращению страны в живой полигон. Материалы исследований отправляли в США диппочтой.

В 2008 году были начаты проект высочайшей секретности по проведению опытов над военнослужащими и ветеринарный проект по экономически значимым инфекциям. В 2014 году на Украине хотели принять закон о запрете американских биолабораторий, но грянул Евромайдан, после которого министром здравоохранения стала гражданка США Ульяна Супрун, а Украина превратилась в очаг кори, туберкулеза и других заболеваний.

В 2020 году на территории Луганской республики в одной из школ был совершен акт биотерроризма. Там были вброшены фальшивые денежные купюры, пораженные живым штаммом азиатского туберкулеза, имеющего высокую резистентность к антибиотикам и вызывающему максимальную летальность и скрытность заболевания.

В 2021 г Киев заключил закрытое соглашение о биоразведке с Пентагоном. В результате экспериментов только в Харькове погибли 20 солдат, а 200 были госпитализированы.

О том, что Пентагон реализовал на Украине план военно-биологической оккупации, стало известно только благодаря СВО. В результате такой оккупации Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе, неясного происхождения.

«Анализ всех медико-биологических проектов подтвердил вывод: Пентагон формировал на Украине одновременно и полигон, и плацдарм. Полигон – это то, что требует отработки и исследования, опытов и экспериментов. Плацдарм – это фактически подготовка к возможному театру военных действий. Это полностью изобличает характер той политики, которая сформирована националистическим режимом Украины при содействии и управлении извне США», – отметила Яровая.

Американские лаборатории располагались вдоль границ с Россией, чтобы собирать биоматериалы у людей определенного генотипа и анализировать их восприимчивость к штаммам различных заболеваний. Однако главные референт-лаборатории, по словам Яровой, расположены во Львове, Одессе, Харькове и Киеве, «там самое большое зло».

Вице-спикер предложила провести международное расследование, поскольку у США 400 биолабораторий по всему миру.

Кроме того, комиссия Госдумы и Совфеда РФ предлагает разработать механизм локализации эпидемий до их возникновения. Кабмину предписано установить меры ответственности за непринятие требований в сфере биобезопасности и активизировать работу по снижению зависимости от иностранных лекарств.