Получены фотографии украинцев, бомбивших Донбасс

15.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Силы ПВО ДНР уничтожили два ударных беспилотника ВСУ, при этом на карте памяти одного из них были обнаружены фотографии украинских операторов.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня защитниками Республики уничтожено 2 ударных беспилотных летательных аппарата – типа «квадрокоптер». Один при попытке сброса взрывного устройства на жилые кварталы населённого пункта Трудовские Петровского района Донецка, второй – при попытке сброса гранаты на дома населённого пункта Южное, находящиеся в Чигирях», – рассказал Даниил Безсонов.

При изучении видеоматериалов со сбитого в районе населённого пункта Трудовские беспилотника были установлены лица военнослужащих ВФУ, причастных к совершению военных преступлений против мирного населения в населённом пункте Старомихайловка в ходе применения ударных БПЛА по жилым районам населенного пункта.

«Также эти бандиты причастны ко вчерашнему обстрелу с ударного БПЛА места раздачи гуманитарной помощи в населённом пункте Трудовские Петровского района Донецка, в результате которого получил ранение мирный житель. Их личности в настоящий момент устанавливаются», – добавил официальный представитель НМ ДНР.

Кроме того, он добавил, что второй беспилотник был уничтожен в «серой зоне» на Горловском направлении в районе населённого пункта Чигири, когда он приготовился к сбросу боеприпаса на дома местных жителей.

«Мы не исключаем, что это преступление производилось с целью последующего лживого обвинения НМ ДНР в обстрелах мирных жителей данного поселка», – сказал Безсонов.