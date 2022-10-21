Получил продолжение скандал с выдачей мобилизованным в Крыму негодных бронежилетов

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В Крыму произведут контрольный отстрел всех партий бронежилетов, которые закуплены для мобилизованных граждан. Такое решение принято после появления сообщений о продырявленных брониках пулями калибром 5,45, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый жилет принят военной приемкой и имеет соответствующий штамп в паспорте, – уточнил Крючков. – Жилеты закуплены у официального сертифицированного поставщика Минобороны. Перед закупкой произведен отстрел на полигоне в Крыму. Имеет место пробитие только пулей с вольфрамовым сердечником 7Н24. Пробитий от пуль 7Н6, 7Н10 и 7Н22 не зафиксировано. После контрольного отстрела всех партий в войска поступит только качественная продукция».

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На прошлой неделе в Крыму разразился скандал из-за неликвидной амуниции, которой снабдили группу мобилизованных резервистов перед отправкой на передовую. Фото потрёпанных бронежилетов, заклеенных изолентой и писем матерей мобилизованных бойцов пришлось комментировать главе Крыма Сергею Аксенову. Виноватой назначили фирму, с которой был заключен договор на поставку экипировки, но с объемами поставщик не справился.

К 20 октября обещали все бронежилеты заменить и выдать легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья, приобретённые за счет бизнеса. На этой неделе мобилизованным резервистам отправили демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Зимними ботинками бойцов снабдят до середины декабря. До 1 ноября также будут переданы спальные мешки и утепленные резиновые коврики.