«Получили люлей и убежали»: ВСУшник рассказал о провале наступления

Сергей Вредников.  
20.06.2023 13:36
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Наступление ВСУ проваливается, потому что отдельные украинские подразделения не согласовывают действия между собой, а командование заставляет бойцов выполнять несвойственные им задачи.

Об этом, отвечая на вопросы публициста Александра Лукьянова, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Виктор Поплавский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление ВСУ проваливается, потому что отдельные украинские подразделения не согласовывают действия между собой, а...

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«Мы омбр – отдельная механизированная бригада. То есть мы – пехотный батальон. Наша задача – закрепиться и стоять, а не штурмовать. Для этого есть штурмовые бригады. Но нас начали здесь использовать как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо», – сказал Поплавский.

Он рассказал, что практически никакой поддержки при штурме не было, артиллерия не отработала.

«Так совпало, что выехало два «Леопарда», отработали посадку, а потом уже выехали наши и начали зачищать посадку. Артподготовку обещали, но особо не было. Просто получается такая ситуация, что идёт несогласованность действий, подразделения е договариваются между собой о работе на одном участке фронта. В одной посадке могут работать несколько подразделений, и никто никому ничего не докладывает. Бардак.

Если бы это всё руководилось одним регулировочным центром, то возможно, что он [штурм] бы и удался. А так одни зашли, получили люлей и убежали. Вместо того, чтобы вынести раненых и остаться закреплёнными на рубеже просто уходили с позиций», – пожаловался пленный.

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