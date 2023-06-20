«Получили люлей и убежали»: ВСУшник рассказал о провале наступления

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Наступление ВСУ проваливается, потому что отдельные украинские подразделения не согласовывают действия между собой, а командование заставляет бойцов выполнять несвойственные им задачи.

Об этом, отвечая на вопросы публициста Александра Лукьянова, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Виктор Поплавский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы омбр – отдельная механизированная бригада. То есть мы – пехотный батальон. Наша задача – закрепиться и стоять, а не штурмовать. Для этого есть штурмовые бригады. Но нас начали здесь использовать как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо», – сказал Поплавский.

Он рассказал, что практически никакой поддержки при штурме не было, артиллерия не отработала.

«Так совпало, что выехало два «Леопарда», отработали посадку, а потом уже выехали наши и начали зачищать посадку. Артподготовку обещали, но особо не было. Просто получается такая ситуация, что идёт несогласованность действий, подразделения е договариваются между собой о работе на одном участке фронта. В одной посадке могут работать несколько подразделений, и никто никому ничего не докладывает. Бардак.

Если бы это всё руководилось одним регулировочным центром, то возможно, что он [штурм] бы и удался. А так одни зашли, получили люлей и убежали. Вместо того, чтобы вынести раненых и остаться закреплёнными на рубеже просто уходили с позиций», – пожаловался пленный.