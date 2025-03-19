Помимо провалов по абсолютно всем заявленным целям, киевское военно-политическое руководство лишь добавило необходимость оборонять Сумскую область от продвижения ВС РФ, чего и близко не было до вторжения на Курщину.

Об этом на канале «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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