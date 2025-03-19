«Получили все возможные и больше варианты провала»: Кедми о курской авантюре ВСУ

Максим Столяров.  
19.03.2025 14:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Помимо провалов по абсолютно всем заявленным целям, киевское военно-политическое руководство лишь добавило необходимость оборонять Сумскую область от продвижения ВС РФ, чего и близко не было до вторжения на Курщину.

Об этом на канале «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо провалов по абсолютно всем заявленным целям, киевское военно-политическое руководство лишь добавило необходимость оборонять...

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«Закончилась полным провалам сама цель этой операции. То есть первичная цель выйти к Курской АЭС не удалась, вторая цель – держать какую-то часть Курской области в качестве карты для обмена в случае переговоров – она тоже заканчивается. Все возможные варианты провала, которые могли быть связаны с этой авантюрой, Украина получила. …Кроме того, концентрация и необходимость переброски сил на этот участок в районе Курской области резко ослабила способности украинской армии посылать резервы для укрепления фронта на других участках.

А сегодня к этому добавляется необходимость украинской армии (в чём не было необходимости) защищать Сумы и Сумскую область от продвижения российских войск, чтобы выполнить официально объявленную задачу создания в Курской области зоны безопасности. До вторжения в Курской области об этом речь не шла. То есть всё что можно – проиграли, и добавили к этому ещё дополнительные убытки», – сказал Кедми.

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