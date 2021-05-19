19.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Верховной раде под крики «Позор» и заблокированную трибуну дал присягу на верность бывший мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», из-за того, что трибуна парламента была заблокирована депутатами, несогласными с избранием Аксенова на довыборах, ему пришлось давать присягу с места.

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Причиной для недовольства стала информация о том, что у Аксенова, якобы есть российский паспорт. Это возмутило также вице-спикера Рады Елену Кондратюк, которая обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разъяснить ситуацию.

«Это очень контроверсийный вопрос, который сейчас произошел – принятие присяги народного депутата уже Аксенова. Я прошу учесть это как публичный запрос к главе СБУ о том, действительно ли владеет господин Аксенов паспортом другой страны. Мы просим дать нам официальное разъяснение этого вопроса, о чем я обязательно проинформирую зал Верховной рады и каждого отдельного депутата по этому вопросу», – заявила Кондратюк.

С ней согласилась член президентской фракции «Слуга народа», бывшая крымчанка Лиза Богутская. По ее утверждению, Аксенов получал российский паспорт именно на территории полуострова.

«Как вообще может быть то, чтобы человек, который получал российский паспорт, уже в оккупированном Крыму, может быть сейчас депутатом украинской Верховной рады?», – возмутилась Богуцкая.