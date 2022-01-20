«Получилось у Крыма, получится и у Украины» – МИД РФ поздравил крымчан с Днём Республики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге поздравила всех россиян с Днём Республики Крым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Речь идет о годовщине референдума 1991 года, когда жители полуострова проголосовали за восстановление статуса автономной республики. Так в то время Крым отреагировал на рост украинского национализма в Киеве и продемонстрировал стремление сохранить единство с Москвой.

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«20 января отмечается праздник День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден законом республики в 2014 году. Поздравляем жителей российского региона с праздником, желаем здоровья, мира и процветания в составе нашей единой Родины — России.

Рассматриваем эту дату и приближающуюся годовщину Крымской весны как прекрасный повод напомнить о более чем 20-летней борьбе жителей полуострова за самоопределение, за справедливость. За ту самую демократию, которой нас в теории учит Запад, а на практике полностью забывает о своих обязательствах и обещаниях. Здесь демократия восторжествовала в самом высшем смысле этого слова. Эти двадцатилетние усилия привели крымчан в родную гавань в 2014 г.

Крымчане помнят постоянные нарушения прав и свобод со стороны Украины, нападки на русский язык, искусственное насаждение чуждых исторических взглядов и ценностей, планы размещения натовских сил, учения, которые проводились там силами, которые открыто декларировали, что именно Россия является их противником. Все помнят угрозу вторжения радикалов майдана. Всё это предопределило солидарное решение жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 г. воссоединиться с Россией», – напомнила представитель МИД.