«Получим фортецю Днепр»: в Киеве со страхом ждут отключения американских спутников
Из-за политической ситуации внутри своей страны президент США Дональд Трамп будет интенсифицировать мирный процесс на Украине.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
«Трампу надо спешить, четыре пункта уже республиканцы проигрывают по социологии демократам, поэтому ему здесь надо финализироваться. Я думаю, он приложит все возможные усилия для того, чтобы правовыми средствами через раскрутку Миндичгейта или угрозу приостановить поставки закупленного оружия, отказ в предоставлении развединформации…», – сказал эксперт.
Бортник же заметил, что наиболее критичное здесь для Украины – разведданные, отрезание от которых скажется на фронте уже сегодня, поскольку ВС РФ получат во-первых, возможность наносить более неожиданные ракетные удары, а, во-вторых, незаметно сконцентрировать группировки на прорывы.
«Мы получим у противника оперативную внезапность, – соглашается Золотарев. – Сейчас благо 226 разведывательных спутников, работающих на Пентагон, ЦРУ, дают очень хорошие ситуационную осведомлённость. У европейских партнёров – 25, у Франции, у Британии, это ни о чём. А без этого мы рискуем получить и «фортецю» Павлоград, и «фортецю» Днепр».
