Получим от турок самолёты получше F-35 – посол Украины в Анкаре

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Украина собирается купить у Турции ее новейшие истребители KAAN, которые должны поступить на вооружение турецких ВС только в 2028 году.

Об этом в интервью местным журналистам заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боднар подчеркнул, что украинские предприятия задействованы в производственном цикле двигателей для турецких истребителей:

«У нас есть несколько компаний с разным опытом проектирования двигателей. Да, есть своего рода консорциум украинских компаний, которые конкурируют за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями. Но у Украины есть опыт и хороший партнерский ярлык, и мы можем быстро производить оборудование для этого самолета, оснащенное необходимыми характеристиками, которые очень необходимы», – утверждает Боднар.

Украинский дипломат также посчитал, что перспективный турецкий истребитель будет конкурировать с самыми современными американскими – F-35 и F-22:

«Я считаю, что у KAAN может быть весь потенциал, чтобы конкурировать с F35 и F22, и это история будущего. Так что, как мы уже говорили, если нам удастся превратить это в историю успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, так и на Западе, мы станем одними из самых могущественных в регионе. Кроме того, мы не только купим KAAN, но и воспользуемся им. И мы знаем, где его использовать».

По данным из открытых источников, перспективный турецкий истребитель пятого поколения KAAN (или TF-X) — проект весьма амбициозный, создаваемый с 2013 года на замену устаревшим F-16. Самолет имеет размах крыльев 14 метров, высоту 6 и длину 21 метр. Согласно заявленным характеристикам, он способен развивать максимальную высоту до 16,5 километров и скорость в 1,8 раза быстрее скорости звука.

Самолет планируется использовать совместно с беспилотниками и F-35, которые Турция вряд ли получит в обозримом будущем из-за закупки российских комплексов ПВО С-400. Сейчас перспективный истребитель все еще остается в стадии проекта, хотя его полетные испытания были запланированы еще на прошлый год.

Не блещет успехами и сотрудничество Украины с турецкой компанией «Bayraktar» – еще до СВО Киев закупил у Анкары беспилотники TB2, которые не смогли похвастаться эффективностью во время спецоперации. Как отмечали эксперты, турецкие беспилотники оказались беспомощны против российской РЭБ. Но это не помешало Боднару спеть оду однофамильцам-создателям Bayraktar, которые по совместительству являются родственниками президента Турции Реджепа Эрдогана:

«Мы закупали много Bayraktar TB2 и другого оборудования в Турции, и, если вы посмотрите на это сегодня, Bayraktar TB2 стал ветераном украинской войны. Он стал очень популярен в украинском обществе как защитник украинской земли. «Байрактару» пишут песни. Радио по имени «Байрактар», радионовости, телевизионные новости – и даже некоторым детям дали это имя. И я верю, что Халук и Сельчук тоже герои Украины».