«Получим полное право»: французские войска могут стать целью российского ТЯО

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Франция не станет отправлять свой воинский контингент на Украину, потому что в таком случае натовские войска станут законной целью для тактического ядерного оружия России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие заявления и воинственность Макрона связаны с внутриевропейской политикой. А представить себе, что бригада в две тысячи французов поедет занимать какие-то рубежи на Украине, я не могу. Потому что, я считаю, что появление любой организованной воинской части на территории Украины – это блестящее для нас право по ним отработать уже тактическим ядерным оружием», – сказал Шурыгин.

Он подчеркнул, что атаковать ядерным оружием Украину Россия не станет, но находящиеся на её территории подразделения НАТО – совсем другое дело.

«Не по Украине, Украину мы обязались не трогать. Допустим, приехала бригада в Яворов, расположилась там. И вот, туда приезжает какой-то наш «Кинжал», только уже не с обычным бч в 450 килограмм, а с тактическим ядерным боеприпасом. Потому что это уже открытое участие НАТО в войне против нас. Это не то что какие-то врачи, или специалисты по ремонту заехали. Их и так сейчас хватает. Мы говорим о конкретной части. Если часть заходит – её нужно уничтожать. По крайней мере, это уже будет очень конкретный сигнал всей Европе и всему НАТО», – подытожил эксперт.