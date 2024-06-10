«Получим социальную катастрофу»: Мигранты устроили массовую драку в центре Севастополя,

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе проводят проверку по факту драки в Комсомольском парке им. Марии Байды. Предварительно, две группы мигрантов устроили разборки между собой, но под горячую руку попал юный севастопольский спортсмен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По информации полиции Севастополя, накануне вечером в дежурную часть обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что в Комсомольском парке его избили неизвестные. Информация об инциденте, произошедшем в детском парке, получила распространение в местных телеграм-каналах и социальных сетях. Полицейские занимаются выяснением обстоятельств и личностей участников происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В севастопольских пабликах сообщают, что разборки устроили две группы мужчин не славянской внешности. Парень был свидетелем происходящего, но одна из компаний решила, что он из группы соперников, и накинулась на него.

Пострадавший – спортсмен из клуба единоборств «Князь Владимир» Роман Линенко. Со слов тренера, серьезных травм у его воспитанника нет, но заявление в полицию написали.

Местный писатель Платон Беседин уточняет, что участники драки, по всей видимости, – рабочие, задействованные на стройке оперного театра.

«Получают, как мне сообщили, большие деньги (до 5000) на бумаге, но малые в реальности… В свободное время иностранные специалисты шляются по городу, задирая местных. В Комсомольском парке они особенно любят пялиться и приставать к несовершеннолетним девочкам. Там же, у фонтанов, как и на Приморском бульваре, пляшут и играют в волейбол, футбол… Нахраписто осваиваются федеральные деньги, а потом – хоть потоп. Через 2-3 года мы получим в Севастополе социальную катастрофу. К социальной подтянется и политическая», – предостерегает Беседин.