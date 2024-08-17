«Получим венгерских солдат на фронте» – в Москве объяснили, почему не перекрывают Европе газ

Владимир Гладков.  
17.08.2024 15:52
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Дзен, ЕС, Россия, Украина, Энергетика


Россия не станет перекрывать поставки газа в страны Восточной Европы, чтобы не нажить себе ещё несколько врагов в этом регионе. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не станет перекрывать поставки газа в страны Восточной Европы, чтобы не нажить себе...

«Суджинская газовая станция – это измерительная станция. Она контролирует, сколько газа ушло. Но она является средством перекачки газа в Европу. А на том конце – Словакия, Венгрия, Австрия.

Я полагаю, мы должны искать золотую середину. У нас обязательства, подписанные до сорокового года, мы должны их поддерживать, эти страны, которые нам не дружественные, но и не агрессивные», – сказал Матвийчук.

«Мы можем прекратить поставки – и дальше что? Эти страны полностью развернутся, уйдут в недружественный к нам лагерь, и та же Венгрия пришлёт своих солдат на фронт. Это очень тонкая игра, в которой мы выбираем меньшее зло, которое может быть в перспективе развития этой ситуация», – резюмировал полковник.

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