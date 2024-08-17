«Получим венгерских солдат на фронте» – в Москве объяснили, почему не перекрывают Европе газ
Россия не станет перекрывать поставки газа в страны Восточной Европы, чтобы не нажить себе ещё несколько врагов в этом регионе. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Суджинская газовая станция – это измерительная станция. Она контролирует, сколько газа ушло. Но она является средством перекачки газа в Европу. А на том конце – Словакия, Венгрия, Австрия.
Я полагаю, мы должны искать золотую середину. У нас обязательства, подписанные до сорокового года, мы должны их поддерживать, эти страны, которые нам не дружественные, но и не агрессивные», – сказал Матвийчук.
«Мы можем прекратить поставки – и дальше что? Эти страны полностью развернутся, уйдут в недружественный к нам лагерь, и та же Венгрия пришлёт своих солдат на фронт. Это очень тонкая игра, в которой мы выбираем меньшее зло, которое может быть в перспективе развития этой ситуация», – резюмировал полковник.
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