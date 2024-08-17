Россия не станет перекрывать поставки газа в страны Восточной Европы, чтобы не нажить себе ещё несколько врагов в этом регионе. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Суджинская газовая станция – это измерительная станция. Она контролирует, сколько газа ушло. Но она является средством перекачки газа в Европу. А на том конце – Словакия, Венгрия, Австрия.

Я полагаю, мы должны искать золотую середину. У нас обязательства, подписанные до сорокового года, мы должны их поддерживать, эти страны, которые нам не дружественные, но и не агрессивные», – сказал Матвийчук.