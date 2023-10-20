«Получит, что заслужит» – президент Абхазии предупредил Зеленского

Елена Острякова .  
20.10.2023 17:36
  (Мск) , Москва
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Абхазия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Грузии восстановить контроль над Абхазией преследуют цель разжечь новую войну в Закавказье.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Абхазии Аслан Бжания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Грузии восстановить контроль над Абхазией преследуют цель разжечь...

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«Эти заявления свидетельствуют о том, что господин Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе. Украинские власти пытаются расширить географию участников конфликта и создать дополнительный пояс нестабильности вокруг РФ. При этом мало кого беспокоит, что в результате войны, которую они хотят развязать может погибнуть огромное количество мирных граждан, женщин, детей, стариков. Такого рода угрозы исходят от заявлений Зеленского. Кстати говоря, такого рода заявления с его стороны носят регулярный характер», – сказал Бжания.

Он подчеркнул, что реакция Запада на заявления Зеленского показывает, кто является врагами Абхазии.

«Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на реакцию Запада. Она очень вялая, или ее нет почти никакой, потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии. В такого рода деталях вырисовывается вся суть руководителей в западных государствах. Речь же идет о развязывании новой войны, и при этом нет никакой реакции», – отметил Бжания.

Он высказал надежду, что власти Грузии не поддадутся на провокации Зеленского.

«Я рассчитываю на то, что действующее руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна. При этом хочу заявить, что наша обороноспособность будет обеспечена в полной мере вооруженными силами Абхазии вместе с нашими союзниками. Если говорить о такого рода сценарии, скорее всего, вероятный союзник будет действовать не один, а вместе со своими союзниками. Возможный агрессор получит то, что он заслужит, но лучше до этого не доводить», – сказал Бжания.

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