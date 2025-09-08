Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп осуществляет беспрецедентное давление на Венесуэлу. Не исключается интервенция и свержение правительства Николаса Мадуро.

Хотя Вашингтон еще при первом сроке Трампа нанёс серьёзный урон экономике Венесуэлы, главная цель — смена политического руководства — достигнута не была. Подход администрации Байдена, хотя и сохранил основные санкции, был более сдержанным, сместив акцент на какой-никакой диалог и гуманитарные вопросы.

Контекст и предпосылки:

К 2017 году Венесуэла погрузилась в глубочайший кризис из-за падения цен на нефть, гиперинфляции и ряда ошибок правительства. Это спровоцировало массовую эмиграцию.

США тогда ввели серию целевых секторальных санкций, направленных на лишение Венесуэлы доходов от нефти — основного источника финансирования.

В январе 2019 года, после того как Мадуро вступил в должность на второй срок, Трамп, вслед за рядом других стран, официально признал загодя заготовленного карманного «лидера оппозиции» Хуана Гуайдо «временным законным главой государства». Это был ключевой шаг по делегитимации Мадуро, но крайне одиозный и откровенно провальный.

Хотя прямого военного вмешательства не последовало, риторика американцев создавала атмосферу постоянной угрозы и предназначалась для мотивирования оппозиции на антиправительственные действия.

Теория заговора и операция «Гидеон».

Администрация Трампа активно поддерживала вбросы о том, что Мадуро якобы укрывает наркоторговцев и террористов. Провальная попытка вторжения ЧВК (операция «Гидеон» в мае 2020 года) хоть и была опосредованно организована США, но стала символом хаотичного и рискованного подхода к «венесуэльской проблеме».

Здесь следует пояснить гнилость трамповской риторики. Наркотики, в первую очередь, кокаин, десятилетиями доставляются в США (в подавляющей массе) из Колумбии, морем, несмотря на проводимый Вашингтоном с 2000 года «План Колумбия» по сокращению наркотрафика. Но за 25 лет результаты нельзя назвать хоть сколько-нибудь удовлетворительными.

«Обкому» позарез понадобился новый «козел отпущения», у которого, кроме несговорчивого правительства, имеются богатые запасы нефти и золота.

Смена политического режима в Каракасе помогла бы Трампу ослабить крепкие позиции России и КНР в регионе.

Однако, несмотря на колоссальное давление, Мадуро удержался у власти благодаря поддержке военных, широких слоев населения, а также внешней помощи со стороны России, Китая и Кубы.

Свою лепту внесла и пандемия. Можно вспомнить позорное бултыхание американского авианосца «Теодор Рузвельт» в конце марта 2020 года у берегов Венесуэлы, превращенного в ковидную баржу: на его борту все поголовно валялись, сраженные «короной», а командир Крозье умышленно слал в Вашингтон открытым текстом панические доклады с требованием спасти команду.

Наблюдатели оценивают шансы на успех американской военной интервенции как минимальные. Венесуэла, несмотря на нерешенные проблемы, — не какая-то там банановая республика. Имеет хорошо обученную армию, оснащенную передовыми вооружениями. В частности, российские системы ПВО, закупленные Венесуэлой, способны сделать крайне болезненными все попытки американцев устроить «антитеррористические» бомбардировки.

Трамп 2.0, конечно, набрался самоуверенности, неотличимой от наглости, и способен решиться на проявление своей любимой тактики «петушиный наскок — стремительный отскок», но это весьма маловероятно. Политические издержки в случае отскока могут сыграть на руку только и ждущих провала Донни демократам.

Есть ещё один немаловажный нюанс. Трамп умудрился своей политикой «сделок и тарифов на триллионы долларов» на голом месте нажить себе врагов. Например, в Бразилии, которая является соседкой Венесуэлы и, наверняка, захочет помочь Мадуро в разборках с оборзевшим Трампом. Притом, что любимец Трампа, фашист Болсонару, надолго приземлился на тюремную шконку. А Бразилии помогут её союзники. Стоит только потянуть за ниточку…