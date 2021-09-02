Получит ли Зеленский Нобелевскую премию за развал Украины…

02.09.2021 17:04 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Изначально было понятно, что встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского не имела перед собой никакой конкретной цели, а провели её «для галочки».

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Американская сторона, допустив Зе к «Сонному Джо», попыталась немного поднять рейтинг своего пажа – преЗЕдента, которого уже открыто презирает украинское население. Стоит отметить, что видимость поддержки Америкой Украины всё-таки была создана. Но в целом Байден и вся американская команда достаточно брезгливо отнеслись к «незалежному» шестому Зе-президенту.

Во-первых, о многом говорят множественные переносы встречи двух «партнёров», инициированные Америкой. Трудно представить, что США позволили бы себе подобные фривольности в отношении лидера другого, естественно, не колониального государства. Во-вторых, отказ Байдена от итогового брифинга с Зе поставил жирную точку в вопросе его отношения к чиновникам из постмайданной Украины.

Пресс-конференция Зеленского после встречи с Байденом напомнила, скорее, ответ двоечника, которого вызвали к доске. Ни одного внятно сформулированного предложения от Зе, декларирующего на «державной мове», журналисты не услышали. За два года президентства «слуга», который объявил войну родному языку большинства украинцев, как и его самого, – русскому – так и не научился говорить на той альтернативе, вернее, безальтернативщине, коей стала для украинского населения «мова».

Что же касается журналистов, то и визит Зе в США, и его встреча с Байденом вызвали интерес только украинских СМИ. Американские корреспонденты от общения с Зеленским самоустранились, вновь демонстрируя то, что в геополитической шахматной игре Зе – пешка.

Зеленский оказался всего лишь пешкой.

В целом же невооружённым глазом было видно, как зажат Зе, как ему дискомфортно, страшно и неуверенно находиться рядом с маститым «партнёром», коим является Байден. Американский лидер не скрывал своего пренебрежения «высоким гостем» из Украины, зачитал по бумаге классические тезисы а-ля «Соединенные Штаты по-прежнему твёрдо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии».

Ни сроков по вступлению в НАТО, ни гарантий транзита газа, ни дополнительных компенсаций за Северный поток-2 «незалежная» не получила. Тема вступления Украины в НАТО вообще откровенно пренебрегается американцами. Вдобавок ко всему, ещё не утих скандал с требованием американских «партнёров» удалить упоминание Плана действий по членству с сайта Зе-президента. Иными словами, тема НАТО для Украины – это табу.

В разрешении военного конфликта в Донбассе Зе продолжает просить помощи Америки. Хотя решение проблемы должно быть найдено только в Киеве, ведь в 2014 году именно официальный Киев направил против мирных жителей Донбасса оружие. Зачастую это оружие именно американское, ведь идеологом и спонсором кровопролития в Донбассе являются США.

Да и искать это решение смысла нет. Нужно всего лишь начать выполнять Минские соглашения, что оккупационные политики «незалежной» делать отказываются. Поэтому просят помощи США, и Штаты не отказывают: чтобы не отправлять Зе домой с пустыми руками, ему единоразово всучат 60 миллионов для военных нужд. То есть для продолжения войны, для продолжения гибели мирных жителей Донбасса, для продолжения разрушения инфраструктуры ЛДНР. Штаты продолжают готовить Украину к войне с Россией через эскалацию конфликта в Донбассе.

Как сказал Зе, его общение с заокеанским хозяином было небезоблачным – видимо получил нагоняй за громкие коррупционные скандалы, которыми обросла «незалежная» за последние два года. Ну и без похвалы не обошлось: Зе получил «пряник» за открытие рынка земли. Безусловно, за такое уничтожение украинской государственности хозяин «Овального кабинета» просто не мог не похвалить преЗЕдента. Глядишь, и Нобелевскую премию выдадут за развал Украины, как в своё время США её присудили Горбачёву.