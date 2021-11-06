Получить от Белоруссии нечего, кроме ностальгии по СССР, – политолог

06.11.2021 21:27 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Александр Лукашенко продолжает торги по интеграции в Союзное государство, зная, что играет на ностальгических чувствах населения РФ, при этом Белоруссия в материальном плане ничего предложить не может.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Суздальцева, Россия без Белоруссии самостоятельна в экономическом, продовольственном или военном плане, но не наоборот.

«От Белоруссии получить нечего. Ни в плане рынка, продукции. То есть, вся продукция, которая там производится, производится у нас тоже. Она или такого качества, или лучше, потому что у нас рыночная экономика, понимаете? В плане обороны Калининград есть. В Белоруссии армии же практически нет. Сейчас хоть немножко поднимаем ее авиацию, потому что авиация там рассыпалась, авиацию предоставляем, хоть что-то. То есть, единственное, что мы получим – это наша ностальгия, наши воспоминания по Советскому Союзу. Когда мы говорим «интеграция в Союзное государство» – нам кажется, что мы восстанавливаем Советский Союз. Вот, это наша плата за это», – заявил Суздальцев.