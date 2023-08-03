Получившая гражданство РФ украинка устроила антироссийскую провокацию в Крыму

Любовь Смирнова.  
03.08.2023 12:57
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 2395
 
Дзен, Крым, Провокации, Россия, Украина


В Феодосии задержали 15-летнюю уроженку Харьковской области, которая разбрасывала желтые шарики с проукраинскими лозунгами и расклеивала прокламации на административных зданиях города.

Родители девушки получили компенсационные выплаты за утрату жилья и купили квартиру в Феодосии. Все трое имеют российское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Феодосии задержали 15-летнюю уроженку Харьковской области, которая разбрасывала желтые шарики с проукраинскими лозунгами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В проукраинских группах накануне появилось видео, на котором некто разбрасывает десятки пластиковых шариков с проукраинскими лозунгами по улицам Феодосии.

Утверждается, что это   активисты подполья «Желтая лента» провели акцию «Лови подачу» и даже указаны адреса – Дом офицеров, редакция газеты «Кафа», напротив школы №2, парк Юбилейный.

Естественно, поднять записи с камер наблюдения и вычислить «подпольщика» не составило труда.

«Бублик Каролина 15 лет, беженка из Харьковской области. Живёт с мамой и папой, получили выплаты за жилье, купили квартиру, получили российские паспорта, что вам не так?

Бунтари, слов нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела «хулиганство по политическим мотивам», возраст позволяет», – сообщил блогер Александр Талипов, проживающий в Феодосии.

В комментариях под сообщением о поимке «подпольщицы» феодосийцы возмущаются, что перебравшиеся в Крым после событий 2014 года из Украины граждане годами добиваются гражданства, живут на съемном жилье и не рассчитывают на помощь от государства. Тогда как вынужденные переселенцы пользуются всесторонней помощью и поддержкой, и при этом откровенно ненавидят принявшую их сторону.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть