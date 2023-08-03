Получившая гражданство РФ украинка устроила антироссийскую провокацию в Крыму

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В Феодосии задержали 15-летнюю уроженку Харьковской области, которая разбрасывала желтые шарики с проукраинскими лозунгами и расклеивала прокламации на административных зданиях города.

Родители девушки получили компенсационные выплаты за утрату жилья и купили квартиру в Феодосии. Все трое имеют российское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В проукраинских группах накануне появилось видео, на котором некто разбрасывает десятки пластиковых шариков с проукраинскими лозунгами по улицам Феодосии.

Утверждается, что это активисты подполья «Желтая лента» провели акцию «Лови подачу» и даже указаны адреса – Дом офицеров, редакция газеты «Кафа», напротив школы №2, парк Юбилейный.

Естественно, поднять записи с камер наблюдения и вычислить «подпольщика» не составило труда.

«Бублик Каролина 15 лет, беженка из Харьковской области. Живёт с мамой и папой, получили выплаты за жилье, купили квартиру, получили российские паспорта, что вам не так? Бунтари, слов нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела «хулиганство по политическим мотивам», возраст позволяет», – сообщил блогер Александр Талипов, проживающий в Феодосии.

В комментариях под сообщением о поимке «подпольщицы» феодосийцы возмущаются, что перебравшиеся в Крым после событий 2014 года из Украины граждане годами добиваются гражданства, живут на съемном жилье и не рассчитывают на помощь от государства. Тогда как вынужденные переселенцы пользуются всесторонней помощью и поддержкой, и при этом откровенно ненавидят принявшую их сторону.