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ООН якобы перестала выполнять свои функции, и должна быть серьёзно реформирована под руководством Украины.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявила украинская русофобка-активистка, «правозащитница» Александра Матвийчук, в 2022 году получившая «Нобелевскую премию мира», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно системы ООН. Давайте вспомним. Что она была создана после Второй мировой войны странами-победителями. Эти страны-победители заложили сами для себя в этой системе неоправданные привилегии. И Россия, которая не совсем законным образом заняла место Советского Союза, получила эти привилегии в виде права вето. И парализовала работу всего Совета безопасности», – трепалась Матвийчук.

«Поэтому система ООН сейчас не функциональная, она коллапсирует. И я думаю, если не нашему, то уже вашему поколению предстоит такая историческая ответственность, как начать глобальную реформу мира и безопасности ООН для того, чтобы она начала эффективно защищать людей от авторитарных режимов и от войн», – подытожила нацистка.