Получившая от Порошенко гражданство россиянка бежала с Украины из-за угроз

15.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская журналистка Екатерина Сергацкова покинула страну из-за угроз националистов. После публикации материала о связи праворадикалов с редакцией портала StopFake ее атаковал одиозный пропагандист-русофоб Роман Скрипин, который опубликовал фото ее пятилетнего сына и предполагаемое место жительства Сергацковой.

На нее, в свою очередь, посыпались угрозы расправы, но спустя короткое время это сообщение Скрыпина было удалено, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На инцидент обратили внимание западные СМИ и правозащитные организации, потребовавшие от украинской власти обеспечить безопасность журналистов.

«Журналистам не нужно бояться за свою жизнь из-за того, что они сообщают. Украинские власти должны немедленно расследовать эти угрозы и обеспечить безопасность Сергацковой и ее семьи», – заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Влиятельное британское издание «The Independent» напомнило, что на Украине травля журналистов со стороны праворадикалов нередко приводила к гибели представителей прессы, приведя в пример убийство Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Критикует украинские власти и издание EuReporter: «В силу своего суверенитета Украина получила право на различные политические взгляды. Коммунистическая партия была лишена монополии, но это не гарантирует, что каждый может свободно выражать свои взгляды. Во многих частях мира отношение к оппозиции является показателем цивилизации и развития. Но в стране, где правоохранительные органы не выполняют свои прямые функции, может появиться пространство для «уличных цензоров», которые без законных оснований сами определяют правила с помощью силы».

Напомним, что Сергацкова раньше работала журналистом в России, но в 2012 году потом переехала на Украину. В 2015 году из рук президента Петра Порошенко получила украинский паспорт и отказалась от российского гражданства.