Получивший в Москве квартиру Муждабаев всю жизнь держал топор под подушкой и ненавидел берёзки

22.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглый российский либерал Айдер Муждабаев, ныне один из руководителей меджлисовского телеканала ATR, выступил с новой «проповедью», где разжигает ненависть к русским.

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«У меня есть три любимых крымско-татарских поговорки, которые я вам сейчас расскажу и переведу с крымско-татарского языка.

Поговорка первая. «Suvğa tayanma, rusqa inanma».— «Не опирайся на воду, не верь русскому». Тут и комментировать нечего. Мы знаем, что договор с Россией не стоит той бумаги, на которой он написан.

Поговорка вторая. «Azbarında terek saçma, rus kelir menim toprağım der». — «Не сажай во дворе березки. Придет русский — скажет, что это его земля». Подтверждение точности этой поговорки — аннексия Крыма и вообще поведение «русского мира» по всему периметру границ, которых, по их мнению, «у России нет».

И, наконец, третья поговорка. «Rus dostun olsa, yastığın tübünde balta olsun». — «Если у тебя сосед — русский, держи топор под подушкой». Это я сделал бы лозунгом, девизом всех стран, которые граничат с «русским миром». Она о том, что мы никогда не должны терять бдительности и всегда должны быть готовы дать им отпор», – заявил Муждабаев.

Ранее его бывшая коллега, московская журналистка Екатерина Петухова рассказала, что Муждабаев во время работы в Москве получил квартиру в центре Москвы от мэрии.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток! Скотина, бл..ь! При этом, Россию ненавидел всегда! 10 лет мы вместе в МК работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди», – заявила Петухова.