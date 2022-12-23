«Полудохлого «Минска» не будет, эти твари не остановятся» – Милонов

На стороне ВСУ в боях участвуют поляки и в меньшей мере румыны, а за диверсионные спецоперации, в том числе и на территории России до начала СВО, отвечают английские спецслужбы, а значит, и российские столицы находятся в постоянной опасности.

Об этом в эфире канала «Соловьёв live» заявил находящийся в ДНР депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много пшеков находится здесь. Они оголтелые, не знаю, мстят что ли до сих пор нам? Есть военнослужащие из африканских стран. Если говорить об иностранной речи, то на линии огня – это в основном поляки, какое-то количество румын. Но румынские военные настолько тупы, что даже украинцы их не подпускают ни к чему. Если бы были боевые бараны, то они бы могли их пасти. Ничего другого румынские военные сделать не могут. Особенно мне интересно видеть кадры, практически машу им ручкой, на картинке английских, американских инструкторов. Они там есть. Многие диверсионные акции, которые пытаются совершить в России, их большинство ФСБ и военная контрразведка пресекает, совершаются под руководством английских спецслужб. Англичане взяли себе направление, в том числе, – это диверсионная работа внутри России», – рассказал Милонов.

По его словам, противник уже вовсю старается перенести войну на территорию РФ, а потому о прежней жизни, как до СВО, столичным «хомякам» самое время забыть.

«Очень важно понимать, что они уже перестают терпеть действия украинцев самих по себе и уже активно начинают сами выступать. Все те хомяки, которые переваривают горгонзолу в московском ресторане и тыкают вилочкой в ускользающую спагетинку, рассуждающие, что, может быть, всё как-то остановится, всё, давайте вернёмся, хочу в Дубай, в Италию – ни черта подобного! Не будет больше горгонзолы! Не будет больше того, что вы хотите. Какого-то полудохлого «минского мира» не будет. Эти твари не остановятся. Мы беседуем с военнопленными, кстати, пленные офицеры некоторые ведут себя очень достойно. Они заряжены, как солдаты СС. Видно настрой, они не готовы находиться на Украине. Они хотят за счёт западных стран нападать на Россию», – отметил он.

«Поэтому, дорогие, либо мы сейчас все вместе защищаем страну, либо нам будет сложнее. Поэтому горгонзолу – в сторону, закройте все рестораны и все идите, защищайте, открывайте заводы, новые фабрики. Поймите, что это всенародное дело – борьба с врагом. Если кто-то будет отсиживаться в стороне, говоря, моя хата с краю – хаты не останется», – предупредил депутат.