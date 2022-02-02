Полуфинал Россия – Украина: а состоится ли матч?

Новости Украины

На чемпионате Европы по футзалу произошло далеко не типичное для мира спорта последних лет событие — жребий свел команды России и Украины.

Теперь двум командам предстоит разыграть путевку в финал турнира в очном поединке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что с 2014 года практически на всех международных турнирах российские и украинские команды разводились организаторами, чтобы избежать встречи между ними. Впрочем, порой команды этих стран играли. Так, в сентябре прошлого года в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина проиграла России со счетом 3:1 (21:25, 25:16, 25:22, 25:22). Несколькими днями ранее женская сборная России по пляжному футболу играла с украинками в суперфинале Евролиги, здесь также победили россиянки со счетом 4:2.

«Наша команда [в полуфинале] будет играть с такой же самоотверженностью. Отдадим всё за Украину!», прокомментировал победу в четвертьфинале на казахами со счетом 5:3 капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма.

Правда, тогда еще не было известно, с кем его команде придется играть в полуфинале — с Россией или Грузией. В итоге россияне победили грузин со счетом 3:1 и вышли на Украину.

Заметим, что в прошлом году Украина запретила своей команде по пляжному футболу ехать в Россию, где проходил чемпионат мира по этому виду спорту. В этом раз, учитывая, что турнир проходит в Нидерландах, встреча, скорее всего состоится.

Известный украинский футболист Владислав Ващук, большую часть жизни игравший за киевское «Динамо», сборную и недолгое время в московском в «Спартаке», надеется, что политические разногласия между странами не отразятся на игре.

«Прежде всего, это спортивное соревнование. Политика уже давно вошла в спорт, пытаются делать какие-то ограничения. Но я ожидаю, в первую очередь, игры — бескомпромиссной, как раньше всегда играли Россия и Украина. Чтобы все было на поле. А за футбольным полем — просто пожали руки и разошлись», – сказал Ващук порталу «Газета.ру».

При этом он не исключает провокаций.

«Без провокаций, возможно, и не обойтись — хотя тут, мне кажется, присутствует некая третья сторона. Но турнир проходит в Голландии, а не на Украине и не в России. Соответственно, никто не сможет предотвратить [провокации], если они будут. Могут пообещать, да, но с этим борются у нас, борются у вас, а справиться не могут. Но я надеюсь, что эта игра будет просто игрой, а не политической площадкой для разбирательств, что не будет подоплеки, чтобы стравить стороны», – резюмировал футболист.

Еще один известный в прошлом украинский футболист Максим Калиниченко, игравший за сборную, «Днепр» и московский «Спартак», не уверен, что матч вообще состоится.

«Для многих это ожидаемое противостояние, но пока игра официально не состоится, я не поверю, что она есть и будет. Так как то, что происходит между нашими странами сейчас, не добавляет уверенности, что матч может состояться. Во время игры футболисты точно не будут думать о политике, будут играть на победу, но до и после игры от нее никуда не деться — матч будет крайне политизирован. Уже сейчас «политологи» всех мастей будут готовить телешоу по мотивам этого полуфинала», – сказал Калиниченко телеканалу «Матч ТВ».

А известный на Украине спортивный журналист, редактор журнала «Футбол» Артем Франков считает, что отказываться от матча не нужно, поскольку украинцы «слишком долго шли к такому успеху».

«Отказываться от игры — глупо. Наши футболисты просто так без боя полуфинал не отдадут. Очень надеюсь, что политика никак не будет замешана в это прекрасное спортивное мероприятие. Это будет не просто матч, а чуть-чуть больше. Этот матч, конечно, станет принципиальным, но не более того. И даже если украинская сборная проиграет, ничего страшного не произойдет. Наверное, сборная России подойдет к этому поединку в роли фаворита. Я ожидаю сумасшедшего накала страстей и качественного футбола!», – заявил Франков «Спорт-Экспрессу».

Но далеко не все на Украине смогли удержаться от оскорблений.

«Ты смотри, москали в футбол играть научились», – прокомментировал предстоящий полуфинал киевский политтехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы экс-президента Петр Порошенко.

Стоит заметить, что в рейтинге мужских сборных по футзалу Россия занимает первое место, Украина – восьмое.

Игра пройдет 4 февраля в 19-00 по московскому времени. Прямую трансляцию в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

На Украине игру в 18-00 по Киеву покажут телеканалы «UA:Перший» и «Суспільне Спорт».