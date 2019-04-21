Полуголая активистка ФЕМЕН протестовала против Порошенко и Зеленского возле избиркома

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время голосования возле одного из избирательных участков Киева устроила перформанс голая по пояс беременная женщина – активистка скандальной группы “ФЕМЕН”.



Она нарисовала на животе свинью и выкрикивала «Хватит насиловать страну». Отметим, что ранее перечеркнутое красным изображение свиньи использовали члены партии Нацкорпус во время акций против Петра Порошенко. Этот логотип символизирует ближайшее окружение Порошенко, один из членов которого по фамилии Свинарчук стал фигурантом громкого коррупционного скандала в Укроборонпроме.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Также активистка повторила слова Порошенко о том, что Зеленский – это “кот в мешке” и заявила, что против обеих кандидатов в президенты.

Интересно, что в это время на участке голосовал лидер избирательной гонки Владимир Зеленский. Когда он пришел на участок, женщина осталась в одних брюках.

Показательно также, освещение данного инцидента в украинских СМИ. Издания, симпатизирующие Порошенко подали инцидент так, как будто активистка протестовала исключительно против Зеленского.

Отметим, что ранее жертвами ФЕМЕН в аналогичных акциях становились и другие известные политики и общественные деятели. Так, активистки атаковали того же Порошенко, Виктора Януковича, Сильвио Берлускони, Владимира Путина и даже Папу Римского.