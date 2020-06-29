29.06.2020,  Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Происшествия, Украина
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Полуголый мужик на коне заехал за пивом в киевский супермаркет


В Киеве на проспекте Гонгадзе (бывш. проспект Советской Украины) мужчина в одних трусах и верхом на лошади заехал в супермаркет и потребовал  мужик принести ему пиво.

Соответствующую видеозапись, снятую очевидцами, опубликовали в местном информационном агентстве «Киев Live», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ж попросил, или это сложно – взять две бутылки пива?» – возмущался полуголый всадник, требуя купить ему спиртное.

От предложения пойти и приобрести товар самостоятельно мужчина отказался – по его словам, в одном нижнем белье в магазин входить нельзя.

«Куда охрана смотрит, они же там возле кассы стоят. И видеонаблюдение должно быть», – удивлялись очевидцы происходящему.


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