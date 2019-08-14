14.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Полулиберальный экс-разведчик рассказал, как закрыть крымский вопрос

Если бы Россия и Украина образовали союзное государство по образцу Союзного государства России и Белоруссии, то это сняло бы проблему территориальной принадлежности Крыма.

Об этом в эфире DW на русском заявил российский предприниматель, бывший спецслужбист и фигурант политических скандалов в РФ Александр Лебедев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У России с Белоруссией отношения сложные, напряженные, однако у них есть совместное государство. Есть руководитель государства, бюджет, здание в Москве.

В идеале такое же номинальное государство (чисто формальное, ниочем вообще), если его сделать между Россией и Украиной, то тема Крыма сама снимется», – уверен Лебедев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть