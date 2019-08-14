Полулиберальный экс-разведчик рассказал, как закрыть крымский вопрос

14.08.2019, Киев, Игорь Петров

Если бы Россия и Украина образовали союзное государство по образцу Союзного государства России и Белоруссии, то это сняло бы проблему территориальной принадлежности Крыма.

Об этом в эфире DW на русском заявил российский предприниматель, бывший спецслужбист и фигурант политических скандалов в РФ Александр Лебедев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России с Белоруссией отношения сложные, напряженные, однако у них есть совместное государство. Есть руководитель государства, бюджет, здание в Москве.

В идеале такое же номинальное государство (чисто формальное, ниочем вообще), если его сделать между Россией и Украиной, то тема Крыма сама снимется», – уверен Лебедев.